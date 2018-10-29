УЕФА поздравил Хацкевича с Днем рождения, вспомнив гол белоруса в ворота Реала

Хацкевич в 2000 году в матче против Реала

Экс-футболист Динамо, а сейчас – главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич сегодня празднует свой 45-й день рождения.

Официальный Twitter УЕФА поздравил главного тренера Динамо с 45-летием. К поздравлениям добавили видео гола белоруса в ворота Реала в бытность в составе киевского клуба.

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Напомним, что Хацкевич выступал за "бело-синих" с 1996 по 2003 годы. Отметим, белорус "повесил бутсы на гвоздь" в 2007 году. В 2017 году Хацкевич возглавил Динамо и тренирует столичный клуб до сих пор.

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