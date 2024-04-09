Матч Арсенал – Бавария состоится сегодня, 9 апреля, на "Эмирейтс Стедиум" в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Гленна Нюберга раздастся в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

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Противостояние Арсенала и Баварии – это уже классика Лиги чемпионов. Классика, о которой фаны "канониров" вспоминать не любят, ведь все четыре противостояния с мюнхенцами в плей-офф завершились вылетом лондонцев. К тому же, "изюминкой" в истории взаимоотношений клубов стала серия страшных разгромов в 2015-16 годах – трижды подряд "канониров" били со счетом 5:1.

На этом фоне как-то и забывается, что лондонцы тоже создавали бой немцам – в сезоне 2012/13 "рекордмайстера" спасло только высшее количество выездных голов, а в группе в 2015-м "пушкари" победили дома (2:0). После тех 1:5 все это не имеет значения для истории. Те поражения стали психологической травмой для целого поколения болельщиков Арсенала.

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Впрочем, в текущем сезоне они получили шанс на сатисфакцию. Бавария под руководством Томаса Тухеля демонстрирует катастрофические результаты, причем они становятся все хуже под конец сезона. В последних 10 матчах в Бундеслиге команда 5 раз теряла очки, потерпев четыре поражения – причем проиграли не только Байеру (0:3) и Дортмунду (0:2), но и Бохуму с Хайденхаймом, пропустив от двух аутсайдеров по три гола.

А еще вспоминается вылет от Саарбрюкена в Кубке, 1:5 во Франкфурте или 2:2 с Фрайбургом, у которого была 9-матчевая безвыигрышная серия. Компенсировать такой провал яркими выступлениями в ЛЧ тоже не удалось – в 1/8 финала "рекордмайстер" умудрился по делу проиграть Лацио первый матч, а в группе были домашние 0:0 с Копенгагеном и страдания в обоих поединках с Галатасараем.

Главной проблемой Баварии вполне справедливо можно назвать Томаса Тухеля. Во-первых, позиционная атака мюнхенцев не демонстрирует интересных идей, несмотря на кадровое разнообразие. Коллектив остается опасным на встречных курсах и сильно зависит от Сане.

Во-вторых, в лобовых встречах с лидерами главный тренер Баварии регулярно ошибался с тактикой – наиболее яркой демонстрацией стал матч с Байером, когда попытка отзеркалить схему "фармацевтов" вызвала настоящую игровую катастрофу.

Конечно, Бавария остается грозным соперником, который забивает минимум два гола за матч. В ее составе остается Кейн, хотя тактика Томаса Тухеля иногда оставляет его отрезанным от команды – как в том же поединке с Байером. У Мюнхена в теории все, чтобы даже выиграть Лиги чемпионов, но на практике именно Арсенал считается фаворитом противостояния.

Команда Микеля Артеты держится в чемпионской гонке в Англии. И не просто держится , а лидирует в таблице с лучшей разницей мячей. В общем, беспроигрышная серия "канониров" в АПЛ насчитывает 11 матчей при 10 победах (очки отобрал только Манчестер Сити) – на этом отрезке северные лондонцы забили 38 голов при 4 пропущенных. Сила!

Как ни странно, основной добродетелью нынешнего Арсенала является оборона. Их соперники наносят наименьшее количество ударов с игры из пределов штрафной и реже всего проникают в опасный радиус. Сказываются мощный прессинг, существенное улучшение позиционной защиты и конкретные решения Микеля Артеты по ходу матчей – показательным стал поединок с Манчестер Сити, в котором удалось тотально засушить игру.

С позиционным наступлением ситуация сложнее. С одной стороны, северные лондонцы забивают огромное количество голов, стабильно взламывая "автобусы". Ожидаемые показатели Арсенала говорят о справедливости побед, но время от времени встречается с качественным оборонительным блоком – и возникают проблемы. Самым ярким примером стал Порту, который ничего не дал создать дома и мало что позволил на Эмирейтс.

И это при том, что доля действий "канониров" на финальной трети в ответном матче увеличилась вдвое, а количество касаний в штрафной выросло с 4 до 17. В чемпионате подобные встречи также случаются – команда помучилась с Ноттингемом и Брентфордом, хотя постепенно соперники начали сыпаться. Словом, у подопечных Микеля Артеты случаются трудности или со взломом блоков, или с конвертацией положительных действий в моменты.

Вот только нынешняя Бавария не славится сильной обороной, да и вряд ли немцы закроются в "автобусе". Тем более, что Томас Тухель никогда в такой футбол не играл. Посмотрим, что он предложит в четвертьфинале.

Кадровая ситуация

У Арсенала все стабильно. Все футболисты готовы к встрече – даже Юриен Тимбер теоретически может появиться в заявке. Он уже восстановился от травмы крестов и работает по индивидуальной программе. Конечно же, никто не станет его выпускать, однако факт приятный.

Интересно, выпустит ли Микель Артета нашего Александра Зинченко. Украинец выходил в старте в предыдущих двух турах АПЛ, продемонстрировав хороший футбол, но на флангах у Баварии максимально сильные вингеры. Под них коуч "канониров" в последнее время выпускает Кивиора или Томиясу – ставим на их появление.

У Баварии все сложнее. Под вопросом остается участие Ноейра, Сане и Комана – они пропускали последние матчи из-за повреждений. Kicker сообщает, что вся тройка должна быть готова к поединку с Арсеналом, однако насколько готовой? Также есть сомнения относительно участия Мазрауи, ведь тот приболел перед игрой с Хайденхаймом на выходных.

Ориентировочные составы на матч Арсенал – Бавария

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу – Райс – Сака, Эдегор, Жоржиньо, Хаверц – Жезус

Бавария: Нойер – Киммих, Упамекано, Де Лигт, Дэвис – Лаймер, Горецка – Гнабри, Мусиала, Коман – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры максимально уверены в домашней победе Арсенала. Эксперты ожидают того же. Мы присоединимся к большинству – Бавария, конечно же, остается Баварией, однако нынешнюю команду Микеля Артеты такими соперниками не испугать. Северные лондонцы чуть ли не по всем аспектам мощнее Мюнхена прямо сейчас.

Ожидать какого-то феерического счета не следует. Хозяевам придется идти на жертвы при выборе состава – или больше надежности на флангах ценой креатива (тогда выйдут Кивиор или Томиясу), или же усиление атаки ценой надежности сзади (тогда сыграет Зинченко). Любое решение оставляет гостям шансы – именно поэтому конторы не спешат ставить высокие коэффициенты на проход Баварии.

Арсенал сильнее, но это будет невероятно тяжелый поединок. Тем не менее, ставим на победу Зинченко и Ко.

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