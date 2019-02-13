УЕФА открыл дисциплинарные дела относительно поведения фанатов Манчестер Юнайтед и ПСЖ

Манчестер Юнайтед и ПСЖ могут получить наказание за поведение своих болельщиков во время матча 1/8 финала ЛЧ.

УЕФА принял решение детально рассмотреть поведение болельщиков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ (0:2), сообщает официальный сайт организации.

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Фанатов МЮ обвиняют в блокировании проходов на лестнице стадиона и метание различных предметов на поле. К болельщикам ПСЖ похожи претензии, сторонникам парижан приписывают использование пиротехники и беспорядки на трибунах.

Слушания по этим делам состоятся 28 февраля.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился победой ПСЖ над Манчестер Юнайтед (2:0). Матч состоится в Париже 6 марта, начало в 22:00.

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