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УЕФА открыл дисциплинарные дела относительно поведения фанатов Манчестер Юнайтед и ПСЖ

20:53 55 Читати українською
УЕФА открыл дисциплинарные дела относительно поведения фанатов Манчестер Юнайтед и ПСЖ
Болельщики Манчестер Юнайтед / Фото Graham Porter

Манчестер Юнайтед и ПСЖ могут получить наказание за поведение своих болельщиков во время матча 1/8 финала ЛЧ.

УЕФА принял решение детально рассмотреть поведение болельщиков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ (0:2), сообщает официальный сайт организации.

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Фанатов МЮ обвиняют в блокировании проходов на лестнице стадиона и метание различных предметов на поле. К болельщикам ПСЖ похожи претензии, сторонникам парижан приписывают использование пиротехники и беспорядки на трибунах.

Слушания по этим делам состоятся 28 февраля.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился победой ПСЖ над Манчестер Юнайтед (2:0). Матч состоится в Париже 6 марта, начало в 22:00.

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Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ УЕФА футбольные фанаты
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