УЄФА відкрив дисциплінарні справи щодо поведінки фанатів Манчестер Юнайтед та ПСЖ

Манчестер Юнайтед та ПСЖ можуть отримати покарання через поведінку своїх вболівальників під час матчу 1/8 фіналу ЛЧ.

УЄФА прийняв рішення детально переглянути поведінку вболівальників у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – ПСЖ (0:2), повідомляє офіційний сайт організації.

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Фанатів МЮ звинувачують в блокуванні проходів на сходах стадіону та жбурлянні різних предметів на поле. До вболівальників ПСЖ схожі претензії, прихильникам парижан приписують використання піротехніки та заворушення на трибунах.

Слухання за цими справами відбудуться 28 лютого.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ завершився перемогою ПСЖ над Манчестер Юнайтед (2:0). Матч-відповідь відбудеться в Парижі 6 березня, початок о 22:00.

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