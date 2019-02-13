УЕФА может дисквалифицировать Ди Марию на ответный матч ЛЧ против Манчестер Юнайтед из-за "пропаганды алкоголя"

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария может поплатиться за свой троллинг фанатов МЮ в матче Лиги чемпионов.

ПСЖ уверенно победил Манчестер Юнайтед (2:0), благодаря двум ассистам Анхеля Ди Марии. Но не только этим отличился аргентинец.

Ди Мария потроллил болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку с пивом

В одном из эпизодов болельщики МЮ бросили на поле бутылку с пивом, хавбек поднял ее и сделал вид будто отпил из нее. В УЕФА не оценили такой троллинг и рассматривают возможность дисквалифицировать Ди Марию на ответный матч, сообщает RMC.

Напомним, 2-й матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов между этими командами состоится в Париже 6 марта. Начало в 22:00.

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