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УЕФА открыл дисциплинарное дело против Симеоне за его жест в матче с Ювентусом

20:22 100 Читати українською
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Симеоне за его жест в матче с Ювентусом
Диего Симеоне / соцсети

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение главного тренера Атлетико Диего Симеоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса (2:0).

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что против Диего Симеоне открыто дисциплинарное дело за поведение в матче против Ювентуса.

Симеоне извинился за свой оскорбительный жест в матче с Ювентусом

После игры аргентинец показал неприличный жест в сторону камер и болельщиков, намекая на крепкий характер его подопечных.

УЕФА может наказать аргентинского специалиста, трактуя это как неудовлетворительное поведение.

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Лига чемпионов1/8 финалаВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Ювентус
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Атлетико Атлетико Лига чемпионов Диего Симеоне Диего Симеоне УЕФА Атлетико - Ювентус Ювентус Ювентус
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