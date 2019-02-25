УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Сімеоне за його жест у матчі з Ювентусом

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне поведінку головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (2:0).

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що проти Дієго Сімеоне відкрита дисциплінарна справа за поведінку в матчі проти Ювентуса.

Сімеоне вибачився за свій образливий жест в матчі з Ювентусом

Після гри аргентинець показав непристойний жест у сторону камер та вболівальників, натякаючи на міцний характер його підопічних.

УЄФА може покарати аргентинського фахівця, трактуючи це як незадовільну поведінку.

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