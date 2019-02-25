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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Сімеоне за його жест у матчі з Ювентусом

20:20 274 Читать на русском
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Сімеоне за його жест у матчі з Ювентусом
Дієго Сімеоне / соцмережі

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне поведінку головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (2:0).

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що проти Дієго Сімеоне відкрита дисциплінарна справа за поведінку в матчі проти Ювентуса.

Сімеоне вибачився за свій образливий жест в матчі з Ювентусом

Після гри аргентинець показав непристойний жест у сторону камер та вболівальників, натякаючи на міцний характер його підопічних.

УЄФА може покарати аргентинського фахівця, трактуючи це як незадовільну поведінку.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
2 : 0
Ювентус
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Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне УЄФА Атлетіко - Ювентус Ювентус Ювентус
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