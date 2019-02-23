Симеоне извинился за свой оскорбительный жест в матче с Ювентусом

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне заявил, что не имел намерения никого обидеть своим поведением в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Ювентусом (2:0).

"Я бы хотел извиниться перед всеми, кого оскорбило мое празднование, а также перед Ювентусом.

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Это был некрасивый жест, отражение того, что я чувствовал, думая о своих игроках в тот момент. Прошу прощения и хотел бы закрыть вопрос.

Жест Роналду? Я могу понять все. Я сам из мира футбола и понимаю, что всякое может случиться", – цитирует Симеоне AS.

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