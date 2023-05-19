Атакующий полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Манчестер Сити – Реал – 4:0 – видео голов и обзор матча с дублем Бернарду и испорченным рекордом Анчелотти

В ответном матче 1/2 финала ЛЧ португалец оформил дубль уже в первом тайме и помог своей команде одолеть Реал со счётом 4:0. Благодаря этому разгрому "горожане" вышли в финал Лиги чемпионов.

Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал Эрик Ламела из Севильи – на счету аргентинца победный гол+пас в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с Ювентусом (2:1, в дополнительное время).

В номинации "Лучший игрок недели" в Лиге конференций победил вингер Фиорентины Николас Гонсалес. В ответном матче 1/2 финала турнира с Базелем аргентинец оформил дубль, благодаря которому его команда добыла выездную победу со счётом 3:1 (в дополнительное время).

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