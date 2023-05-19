Атакувального півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

Манчестер Сіті – Реал – 4:0 – відео голів і огляд матчу з дублем Бернарду та зіпсованим рекордом Анчелотті

У матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ португалець оформив дубль уже в першому таймі і допоміг своїй команді здолати Реал із рахунком 4:0. Завдяки цьому розгрому "містяни" вийшли у фінал Ліги чемпіонів.

Найкращим гравцем тижня в Лізі Європи став Ерік Ламела зі Севільї – на рахунку аргентинця переможний гол+пас у матчі-відповіді півфінального матчу Ліги Європи з Ювентусом (2:1 у додатковий час).

У номінації "Найкращий гравець тижня" в Лізі конференцій переміг вінгер Фіорентини Ніколас Гонсалес. У матчі-відповіді 1/2 фіналу турніру з Базелем аргентинець оформив дубль, завдяки якому його команда здобула гостьову перемогу з рахунком 3:1 (у додатковий час).

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