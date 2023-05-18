В ответном полуфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити одолел Реал со счётом 4:0. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Пеп Гвардиола унизил Карло Анчелотти в 191-м матче итальянского специалиста в статусе главного тренера в Лиге чемпионов. В этот вечер Анчелотти обошёл по количеству матчей на тренерской скамье в главном европейском клубном турнире самого сэра Алекса Фергюсона и... уступил с разгромным счётом 0:4.

Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов, уничтожив Реал в родных стенах – Мадрид пропустил четыре гола

Несмотря на ряд великолепных спасений в исполнении Тибо Куртуа, Манчестер Сити забил Реалу четыре "сухих" мяча – по два в каждом из таймов. Главным героем встречи стал атакующий полузащитник "горожан" Бернарду Силва – португалец стал автором дубля уже в первом тайме. Также голами отличились Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес, а Кевин де Брюйне оформил два ассиста.

4:0 – Манчестер Сити и Интер сыграют в финале ЛЧ. Матч состоится 10 июня в Стамбуле.