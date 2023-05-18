Величие и могущество Манчестер Сити – это не только футболисты и Хосеп Гвардиола. Безумный прогресс клуба и стабильные выступления в Лиге чемпионов и АПЛ – это также заслуга клубных руководителей. Один из них – Чики Бегиристайн, выдающийся футболист в прошлом и топ-менеджер современности.

Его называют одним из самых влиятельных людей мирового футбола. Человек, сконструировавший современный Манчестер Сити и заложивший основы клуба еще до прихода Гвардиолы. Вдохновитель многочисленных трансферов команды, а также близкий друг Пепа. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR восхищается прошлым Чики Бегиристайна и отмечает наследие, которое оставит после себя спортивный директор МанСити.

Айтор "Чики" Бегиристайн появился на свет в небольшом муниципалитете Олаберрия в Стране Басков. Уже в 18 лет его пригласил Реал Сосьедад. За шесть сезонов Бегиристайн помог выиграть своей команде Кубок Испании (забил гол в финале 1987-го), а год спустя финишировал с Сосьедадом на второй строчке Ла Лиги. В том же сезоне баски вторично пробились в финал Кубка, но проиграли Барселоне.

Именно Барселона стала следующей командой Чики. Йохан Кройф строил на "Камп Ноу" новый проект и Бегиристайн стал одним из символов "сине-гранатовых" на ближайшие годы, олицетворяя философию футбола Кройфа. Скоростной дриблер с идеальным видением поля сразу адаптировался в построениях нидерландского тренера.

Говорят, Кройф называл Чики одним из самых умных футболистов, с которым ему пришлось работать. Бегиристайн привлекал не только уровнем своей игры, но и поведением за пределами поля. Интересный факт – баск очень быстро выучил каталонский язык. По словам самого Чики, это стало возможным благодаря постоянному прослушиванию радио в барселонских дорожных пробках.

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Барселона в начале 90-х выиграла в Испании все возможные трофеи, а связка двух басков Чики Бегиристайна и Хосе Мари Бакеро считалась одним из козырей той команды. Земляки (родные города обоих разделял только час в пути) зажигали вместе еще в Сосьедаде, а в Каталонии вышли на новый уровень.

К локальным победам добавились и континентальные. В 1989-м Барселона выиграла Кубок обладателей кубков, а в сезоне 1991/1992 каталонцы завоевали последний Кубок европейских чемпионов. Чики принял участие в 8 из 11 матчей турнира, забил два гола Кайзерслаутерну, а триумфальный финал против Сампдории (1:0) провел на скамье запасных.

Через два года Барселона снова пробилась в финал сильнейшего клубного турнира Европы (теперь он назывался Лигой чемпионов), но на этот раз потерпела фиаско. Бегиристайн вышел в финале с Миланом (0:4) и в общей сложности отыграл 10 поединков (в том числе, два безумных с киевским Динамо на старте розыгрыша – 1:3 и 4:1).

Большую карьеру Чики завершал в Депортиво, где также сумел завоевать трофей – Суперкубок Испании-1995. А простился с активными выступлениями баск в Японии. В конце 90-х Бегиристайн провел три сезона в Урава Ред Даймондс.

Вскоре свои исключительные умственные способности Чики проявил в менеджерской деятельности. Впрочем, еще до этого уже экс-футболист успел поработать комментатором на одном из испанских каналов. И только в 2003-м начался его путь в качестве функционера (говорят, по рекомендации все того же Кройфа).

Работа спортивным директором в Барселоне – не совсем комфортное место для раскачки и комфортной адаптации в новой сфере. Даже если ты обладаешь огромным авторитетом. Однако именно Бегиристайн оказался одним из символов перезагрузки каталонского клуба. Сначала Чики принимал непосредственное участие в приглашении в Барселону Франка Райкарда, а затем организовал переход своего друга Пепа Гвардиолы (при том, что у него был только годовой опыт работы во второй команде).

Отношения Чики и Пепа – отдельная история. Дружба продолжительностью более 30 лет конвертировалась в построение двух супер проектов: сначала на "Камп Ноу", а затем на "Этихаде". Гвардиола не раз повторял, что близкий друг создал для него идеальную среду для работы. Но, несмотря на это, Пеп повторяет, что самое крутое качество Бегиристайна – скромность.

Я никогда не встречал более скромных людей. Чики никогда не появляется в СМИ. Успех всегда разделяют другие. А он остается за кадром. Вы не найдете другого такого человека в мире, ведь их эго всегда большое. В плохие моменты мы ближе, чем когда-либо, а хорошие мы празднуем вместе за бокалом вина, – сказал как-то тренер Сити.

На момент знакомства с Бегиристайном Пепу было всего 19. Неудивительно, что Гвардиола называет своего старшего товарища "самым важным человеком в тренерской карьере" и всегда благодарит за веру в себя. В 2008-м клубное руководство предпочитало Жозе Моуринью и не рассматривало неизвестного молодого тренера из четвертого дивизиона в качестве нового рулевого Барселоны. Как раз здесь инициатива Чики оказалась решающей.

Я не хотел рисковать, поэтому сделал ставку на тренера будущего, – объяснял Бегиристайн приглашение Пепа в Барселону. – Я не собирался приглашать тренера на сезон. Я хотел привлечь специалиста с философией и методами, которые подошли бы клубу. С Гвардиолой можно было быть спокойным, он знал, как здесь все устроено.

В 2010-м вместе с Жоаном Лапортой Бегиристайн оставил работу в Барселоне и вскоре принял приглашение владельцев Манчестер Сити. Чики оказался именно тем человеком, который реализовал планы шейхов и смог создать уникальный проект. Все началось задолго до Гвардиолы. Именно новый спортивный директор работал над заменой Роберто Манчини на Мануэля Пеллегрини. А еще подписывал в клуб десятки футболистов: от Фернандинью до Холланда (а общее фото на презентациях стало хорошей клубной традицией).

Чики Бегиристайн, как и Хосеп Гвардиола, выигрывал Лигу чемпионов в статусе футболиста. Впоследствии оба присоединились к триумфам Барсы в 2009-м и 2011-м. Чики и Пеп проделали фантастическую работу в Манчестер Сити, но все еще не пополнили клубную комнату трофеев главным экспонатом. Возможно, уже через месяц два давних друга в наконец-то привезут ушастый кубок на "Этихад".