Будущие участники группового этапа Лиги чемпионов узнали, какой мяч будет на матчах самого престижного клубного турнира Европы.

УЕФА обнародовал первую фотографию нового мяча, которым будут проводить матчи нового сезона Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: определились все пары раунда плей-офф квалификации – Вида забил решающий гол в дуэли экс-динамовцев

Его разработали с традиционным узором в виде звезд синего и серебристого цветов. Также на каждую из звезд добавили подпись "Champion" серебристого цвета.

К слову, уже 31 августа будут окончательно известны все участники группового этапа Лиги чемпионов, среди которых оказался и донецкий Шахтер на правах чемпиона Украины. Жеребьевка состоится в 20:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов: Кочергин шагает в решающий раунд квалификации, конец фарерской сказки, драма и серия пенальти в Праге