Майбутні учасники групового етапу Ліги чемпіонів дізнались, який м'яч буде на матчах найпрестижнішого клубного турніру Європи.

УЄФА оприлюднив першу світлину нового м'яча, яким будуть проводити матчі нового сезону Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів: визначилися усі пари раунду плей-офф кваліфікації – Віда забив вирішальний гол у дуелі екс-динамівців

Його розробили з традиційним візерунком у вигляді зірок синього та сріблястого кольорів. Також на кожну із зірок додали підпис "Champion" сріблястого кольору.

До слова, вже 31 серпня будуть остаточно відомі всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів, серед яких опинився і донецький Шахтар на правах чемпіона України. Жеребкування відбудеться о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів: Кочергін крокує у вирішальний раунд кваліфікації, кінець фарерської казки