Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

Арис Лимасол – Ракув – 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Тудор, 49

Маккаби Хайфа – Слован Братислава – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Пьерро, 29, Саба, 45+2, Дин, 90+3 – Толич, 85

Мольде – Клаксвик – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Эриксен, 17, Линнес, 110

Спарта Прага – Копенгаген – 3:3, длится экстра-тайм (первый матч – 0:0)

Голы: Бирманчевич, 80, Лачи, 105, Олатунджи, 107 – Ларссон, 1, Классон, 105+3, 112

Во всех матчах, которые стартовали в 20:00, была интрига. Ни одна из команд неделю назад не получила преимущества даже в два мяча, поэтому все 8 клубов имели шансы на выход в раунд плей-офф.

Владислав Кочергин и его Ракув на выезде встречались с Арисом. Украинец неделю назад забил в ворота киприотов, после чего отличился еще и в поединке чемпионата Польши. Сегодня Кочергин снова вышел в старте, но в первом тайме был совершенно незаметен. Арис существенно преобладал и имел несколько моментов, однако Ракув до перерыва устоял. А на старте второго тайма польская команда праздновала забитый гол – Фран Тудор идеально исполнил штрафной удар. Мог забивать и Кочергин, не реализовавший выход один на один с кипером. В итоге, гол Тудора стал единственным в матче – Ракув шагает в решающий раунд квалификации.

Nie ma Iviego Lopeza, ale jest Pan Fran Tudor!#ARIRCZ pic.twitter.com/Kk9EiUgThm — Ekstraklasowiec (@ekstraklasowiec) August 15, 2023

Клаксвик приехал в Норвегию, имея преимущество над Мольде в один гл. Впрочем, оно быстро улетучилась – на 17-й минуте Мольде повел в счете, сравняв положение по сумме двух матчей. Этот гол стал единственным в основное время, а в экстра-тайме норвежская команда забила второй раз и праздновала выход в следующий раунд. Лигочемпионовская сказка Клаксвика, который сенсационно прошел два раунда квалификации, подошла к концу – фарерцы попытаются пробиться в группу Лиги Европы.

Спарта и Копенгаген в первом матче голов не забивали, но сегодня все произошло молниеносно. Джордан Ларссон – сын легендарного Хенрика Ларссона – уже на 14-й секунде вывел датскую команду вперед. Помог рикошет, дезориентировавший кипера Спарты. Чешская команда отыгралась только на 80-й минуте – в Праге тоже экстра-тайм.

Самая легкая задача была у Маккаби из Хайфы. Израильтянам было достаточно дома не проиграть братиславскому Словану. Хозяева перевыполнили план – еще до перерыва Маккаби оформил комфортное преимущество в 2 гола. Словаки в конце игры сократили отставание, но это ничего не изменило. Маккаби сыграет в плей-офф отбора ЛЧ, Слован опустился в Лигу Европы.

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