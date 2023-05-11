"Милан на психологическом уровне уступил Интеру. В первом тайме им не удалось войти в игру, во втором с несколькими изменениями и правильным менталитетом им удалось достичь большего.

Чёрно-синий блицкриг в видеообзоре матча Милан – Интер – 0:2

Окончательный результат этого матча вознаградил Интер, но, на мой взгляд, Милан еще может отыграться в ответном матче", – сказал Шевченко в комментарии PrimeVideo.

Напомним, Милан уступил Интеру в первом полуфинале Лиги чемпионов (0:2) – голами отметились Джеко и Мхитарян. Ответный матч состоится меньше, чем через неделю – 16 мая.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ