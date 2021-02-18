УЕФА назвал 11 игроков, которые лучше всех проявили себя в первых матчах 1/8 финала ЛЧ.

Дуэт форвардов сформировали Мбаппе и Холанд – француз оформил хет-трик в ворота Барселоны, а норвежец наказал Севилью дублем плюс ассистом.

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Наибольшее представительство у Ливерпуля – 6 игроков. Оборона полностью состоит из "красных", которые стали единственной командой с "сухим" матчем. Также в сборную попали Сусо (Севилья), Дауд (Боруссия Д) и Кьеза (Ювентус).

Добавим, что на следующей неделе состояться остальные первые матчи 1/8 Лиги чемпионов.

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