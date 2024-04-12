Манчестер Сити сыграл с Реалом в первом четвертьфинале Лиги чемпионов без де Брюйне. Бельгийца начало тошнить перед матчем, он даже блевал. Кевин подозревал, что съел что-то не то в отеле.

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Поэтому в клубе серьезно испугались из-за угрозы массового отравления, которое могло выкосить команду, сообщает Daily Star. К счастью, больше никто не почувствовал проблем с животом.

Гвардиола избежал кадровой катастрофы, а де Брюйне быстро вернулся к тренировкам. У Манчестер Сити впереди адский календарь с матчами каждые 3-4 дня. Четвертьфинал Лиги чемпионов, полуфинал Кубка Англии против Челси и борьба за чемпионство в АПЛ.

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