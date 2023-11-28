Во вторник, 28 ноября, Селтик лишился последних шансов на выход из группы Е. Лацио обыграл команду Роджерса со счётом 2:0.

Селтик пытался зацепиться за последнюю возможность сохранить шанс на выход из группы, Лацио хотел ответить на поражение от Салернитаны и слухи об увольнении Маурицио Сарри. Впервые в этой кампании Лиги чемпионов "кельты" надёжно сыграли в обороне в выездном матче целый тайм –существенное территориальное преимущество хозяев не воплотилось в большое количество опасных ударов по воротам шотландцев. Однако ничья не устраивала Селтик, а форвард Фурухаси был изолирован – в первой половине встречи он лишь дважды коснулся мяча.

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Впервые в этом групповом этапе Селтику удалось избежать удаления в выездном матче, но после перерыва оборона гостей всё же дала сбой. Причём дважды – капитан Лацио Чиро Иммобиле оформил дубль в течение четырёх минут – с 82-й по 85-ю. В первом случае ветерану "орлов" помог рикошет, благодаря которому Чиро оставалось лишь подставить ногу; во втором случае Иммобиле мастерски разобрался в чужой штрафной как заправский центрфорвард.

Благодаря этой победе Лацио сделал значительный шаг навстречу плей-офф Лиги чемпионов. Селтик лишился шансов попасть даже в Лигу Европы.