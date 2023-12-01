УЄФА оголосив гравця тижня ЛЧ – автор дубля на вагу виходу у плей-офф
Завершилося голосування за гравця, який найкраще виступив в рамках 5 туру Ліги чемпіонів.
Нагороду найкращого гравця тижня здобув Чіро Іммобіле, інформує прес-служба УЄФА.
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Нападник Лаціо став головним героєм зустрічі проти Селтіка, відігравши всього півгодини. Іммобіле встиг відвантажити два голи, які принесли "орлам" перемогу. Як виявилося, цей дубль був вирішальним і для виходу Лаціо у плей-офф. Іммобіле випередив Філа Фодена (Ман Сіті, гол+2 асисти), Жоао Маріу (Бенфіка, хет-трик) та Хакіма Зієша (Галатасарай, 2+1).
Нагадаємо, фінальний тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 12-13 грудня.
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