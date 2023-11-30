Лидер Шахтера попал в официальную сборную недели Лиги чемпионов – другой украинец стал жертвой системы
19:55 - Читати українською
УЕФА подводит итоги пятой игровой недели группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.
Пресс-служба организации обнародовала символическую сборную недели. В нее попал Николай Матвиенко, чей гол принес Шахтеру победу над Антверпеном.
Двое украинцев попали в символические команды недели в Лиге чемпионов по версиям WhoScored и SofaScore
Следует отметить, что УЕФА формирует команду на основе баллов игроков в Fantasy Football. Жертвой этой системы стал Дмитрий Ризнык. Голкипер Шахтера был в сборной недели от статистических порталов, но в официальную попал Грегор Кобель. Вратарь Борусии Д не может похвастаться "сухим" матчем, но он отразил пенальти в матче с Миланом, поэтому смог заработать больше баллов в Fantasy.
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