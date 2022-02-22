Последствия агрессии России на востоке Украины могут выйти за пределы военной сферы.

Накануне руководство России признало террористические формирования в Донецкой и Луганской областях, а также наращивает свое присутствие уже не просто у границ Украины, но непосредственно на временно оккупированных территориях.

Абрамович и Усманов потеряли привилегию в Британии – российские владельцы клубов АПЛ расплачиваются за агрессию Путина

Таким образом россияне подвергаются еще большим санкциям. Они могут быть не только политическими и экономическими, но и затронуть спортивную сферу. В частности, западная пресса обсуждает возможность отобрать у России право проводить финал Лиги чемпионов 2022 года.

Пока организаторы турнира не рассматривают такой вариант. "УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. Пока нет планов менять место проведения финала", – приводит ответ пресс-службы союза MailOnline.

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Żubrówka – открой легенду! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2022 года должен пройти 22 мая в российском Санкт-Петербурге на домашнем стадионе Зенита Газпром Арене.