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УЄФА може перенести матч Ювентус – Ліон на нейтральне поле через підозри на коронавірус у гравців дубля туринців

14:40 547 Читать на русском
УЄФА може перенести матч Ювентус – Ліон на нейтральне поле через підозри на коронавірус у гравців дубля туринців
УЄФА може преренести матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів / Getty Images

Президент Ліона Жан-Мішель Ола повідомив, що УЄФА розглядає варіант перенесення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому французький клуб зійдеться з Ювентусом.

 

"Є нові деталі з цього питання, оскільки матчі другої команди Ювентуса перенесли через підозри на коронавірус у чотирьох гравців. А ця команда тренується з основним складом.

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Подивимося, як все складеться. Чекаємо рішення УЄФА. Сподіваюся, все буде добре, але якщо доведеться грати на нейтральному полі, ми готові на це", – цитує Ола L'Equipe.

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Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліон обіграв Ювентус з рахунком 1:0. УЄФА розгляне варіант перенесення матчу з Італії через те, що на півночі країни вирує епідемія коронавірусу. Італійська футбольна влада вже скасувала чималу кількість матчів через небезпечне захворювання.

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Теги
коронавірус Ювентус - Ліон Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Жан-Мішель Ола
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