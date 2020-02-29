"Больно и странно смотреть на пустые улицы Милана": Пиоли поддержал перенос матчей Серии А из-за коронавируса

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал решение перенести большинство матчей 26 тура Серии А из-за эпидемии коронавируса в Италии.

"Больно и странно смотреть на пустые улицы Милана, но здоровье на первом месте. Мы можем только похвалить тех, кто так усердно работает, чтобы справиться с этой серьезной ситуацией, надеясь, что единство поможет нам преодолеть эту проблему.

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Футбол – это страсть, а этого не хватает, когда ты играешь на пустом стадионе. Я провел всю неделю, волнуясь о том, что приходится настраивать ребят на матч без зрителей. Я рад, что игра не состоится, но я бы хотел, чтобы это решение было принято раньше", – подытожил Пиоли в комментарии Milan TV.

Отметим, что Милан в 26 туре чемпионата Италии должен был играть с Дженоа, который находится в зоне вылета.

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