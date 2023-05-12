УЕФА опасается беспорядков в Стамбуле, которые могут спровоцировать президентские выборы.

Чиновники из футбольной организации уже обратились к португальским футбольным властям с просьбой рассмотреть возможность переноса финала ЛЧ в Лиссабон. Как информирует Daily Mail, это было сделано в неофициальном порядке.

УЕФА объявил команду недели в Лиге чемпионов – 9 футболистов из одного клуба

Финал Лиги чемпионов запланирован на 10 июня на стадионе Ататюрк.

Второй тур голосования на президентских выборах в Турции состоится 28 мая. Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган проиграл первый тур выборов своему основному конкуренту Кемалю Кылычдароглу. Разрыв между ними составил более 5%.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ