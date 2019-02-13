Фанаты Аякса устроили ночной салют возле гостиницы, где проживает Реал

Похоже, делегация Реала в Амстердаме долго не могла заснуть ночью.

Поклонники Аякса хотели помешать спать футболистам и тренерам Реала ночью накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аякс – Реал: Варан рискует пропустить матч Лиги чемпионов

Как сообщает AS, болельщики нидерландской команды устроили фейерверк возле окон отеля, куда заселился мадридский клуб в Амстердаме. Действие происходило с 2:30 до 4:00 часов ночи.

Персонал отеля вызвал полицию, которая и успокоила беспокойных "аяксидов". Сообщается, что четверо самых активных дебоширов задержали и доставили в отдел полиции.

Напомним, Аякс сегодня будет принимать Реал на родной арене. Начало встречи запланировано на 22 часа по Киеву.

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