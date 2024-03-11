"Хави назвал Лоботку своим любимым игроком Наполи? Я не хочу никого выделять в составе Барселоны, мне нравятся многие её игроки. Глаза разбегаются! Но я счастлив тренировать свою команду. Ламин Ямал? Он обладает качествами, чтобы в будущем стать одним из лучших в мире. Ему 17 лет, но он уже выглядит ветераном. Если он не оступится, то станет топ-игроком мирового уровня.

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Завтрашний матч важен, это игра года. Страх перед соперником? Если бояться, можно даже не выходить на поле. Нужно иметь смелость встретиться лицом к лицу с сильным соперником, который в последнее время выглядит очень здорово. Мы должны осознавать свою силу, Наполи должен играть на равных с каждым соперником и стремиться к победе в каждой игре.

Перед такой игрой мне не нужно делать что-то экстраординарное, чтобы парни осознали её важность. Как сказал Матео Политано, статус игры говорит сам за себя. Не каждой команде дано участвовать в игре за право выхода в четвертьфинал ЛЧ против такого соперника.

Что изменилось в сравнении с первым матчем против Барселоны в Неаполе? Мы стали более компактными - пропускаем меньше. Также мы лучше играем в атаке и больше забиваем. Плюс мы наладили контрпрессинг – не люблю, когда при потере мяча моя команда бежит в оборону", – цитирует Кальцону Tutto Napoli.

Матч Барселона – Наполи состоится во вторник, 12 марта. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Первый матч завершился вничью 1:1.

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