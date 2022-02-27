Футбольные Ассоциации Польши, Швеции и Чехии ждут от ФИФА исключения команды страны-оккупанта, сообщает Przeglad Sportowy.

"Нечего с бандитами играть", – Польша отказалась выходить на поле с Россией в отборе к ЧМ-2022

Эти сборные уже отказались играть против России в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022. Во вторник или среду министр спорта Польши Камиль Бортничук встретится в Цюрихе с Джанни Инфантино. Переговоры должны подтолкнуть президента ФИФА к жесткому решению по России. Это будет непросто, ведь у Инфантино дружеские отношения с Путиным, и он явно не горит желанием терять источник доходов.

Напомним, полуфиналы и финал европейского плей-офф отбора ЧМ запланированы на конец марта. Россияне должны принимать Польшу, а в параллельной встрече Чехия гостить у шведов.

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