FAVBET вдохновился старым, добрым ритуалом, в прошлом сопровождавший каждый международный футбольный турнир – заполнение сетки до финала. Эта механика стала основой новой акции "Навангуй результаты Евро". Каждый участник может заполнить на сайте турнирную сетку Евро-2020 и спрогнозировать, кто выйдет из групп, победит в раундах плей-офф и выиграет турнир.

Сейчас болельщики больше верят в победу Франции. Такой прогноз сделали 34,6% участников. 16,5% предпочитают Германию, 15,6% Бельгию, а 14,1% – Англию. Победу Украине прогнозируют 2,5% фанов.

Спрогнозировать победителя Евро на сайте FAVBET может каждый желающий. Компания, стимулируя интерес болельщиков к чемпионату, предоставляет шанс выиграть до 25 000 гривен – но сумма выигрыша зависит от количества правильно предусмотренных результатов. По верно угаданным местам команд в группах и проход 1/8 финала – участники получат по 500 гривен. По верно угаданным победителям четвертьфиналов и полуфиналов – по 1000 гривен, а за угаданного победителя финала – 1500 гривен. Каждый неверно предсказуемый результат, уменьшит сумму выигрыша на 1500 гривен.

Ранее сообщалось, что УЕФА не станет менять название чемпионата Европы-2020, несмотря на его перенос на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Финальный турнир, который должен был пройти в год 60-летия чемпионата Европы в 12 странах, по-прежнему будет называться УЕФА ЕВРО-2020, хотя и пройдет в июне-июле 2021 года.

Анонсировалось, что футбольные матчи чемпионата Европы 2020 покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" и "Украина". А финал Евро-2020 впервые в Украине планировали показать в 4К-качестве.