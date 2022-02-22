Напередодні керівництво Росії визнало терористичні формування в Донецькій та Луганській областях, а також нарощує свою присутність вже не просто біля кордонів України, а й безпосередньо на тимчасово окупованих територіях.

УЄФА відреагував на вимоги забрати у Росії фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні відбулося засідання британського уряду, на якому його очільник виступив із заявою про необхідність запровадження все жорсткіших санкцій до агресорів. Зокрема, Борис Джонсон торкнувся і футбольної теми. Фінал цьогорічної ЛЧ мав відбутися у Санкт-Петербурзі.

"Росія стає все більш ізольованою. У Росії статус вигнанця. Немає жодних шансів на те, що футбольні турніри будуть проводитися в Росії, яка вторгається у суверенні держави", – наводить слова Джонсона журналіст Роб Харріс.

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