Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча своей команды с Баварией в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мартин Эдегор и нападающий Букайо Сака пройдут обследование, чтобы определить, готовы ли они выйти в среду на поле. Оба игрока "канониров" получили повреждения в конце матча с Астон Виллой (0:2). "У нас было меньше 48 часов, чтобы восстановиться после игры. Мы очень мало тренировались, поэтому оценим ребят завтра.

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Нам предстоит матч за выход в полуфинал Лиги чемпионов, вся подготовка была направлена на достижение этой цели. Завтрашний матч – квинтэссенция всего того, что мы сделали за весь прошлый сезон и за последние 10 месяцев. Поражение от Астон Виллы не повлияет на игру с Баварией. Этот матч не повлиял бы в любом случае – вне зависимости от результата.

Большинство наших игроков еще не переживали таких ночей, это будет первая подобная ночь. Они очень мотивированы, готовы и чувствуют себя уверенно", – цитирует Артету ВВС.

Матч Бавария – Арсенал состоится в среду, 17 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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