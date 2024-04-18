Бавария сумела одолеть Арсенал благодаря голу полузащитника Йозуа Киммиха, у которого сложились непростые отношения с главным тренером Томасом Тухелем. Наставник Баварии требовал от руководства клуба существенного усиления как летом, так и зимой – он считал, что Киммих снизил к себе требования и больше не соответствует высокому уровню мюнхенцев.

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Но именно Йозуа забил победный гол в противостоянии с Арсеналом и тем самым принёс своей команде путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Его гол стал 31-м на четвертьфинальной стадии турнира. Это рекордное количество голов, забитых на этом этапе за всю историю Лиги чемпионов.