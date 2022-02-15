У наставника Ман Сити Хосепа Гвардиолы была дилемму перед матчем ЛЧ против ПСЖ.

Стоунз на позиции правого защитника? Он может там играть и помогать нам при стандартных положениях. Они все качественные, опытные игроки.

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Зинченко также восстановился после травмы в матче с Норвичем. Он хорошо себя проявил, и у меня были сомнения, но я решил именно так", – цитирует Гвардиолу журналист Джо Брей на своей странице в Twitter.

Напомним, ПСЖ принимает Сити в Париже в рамках 1/8 финала ЛЧ. Зина остался на скамейке запасных.

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