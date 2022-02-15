"Стоунз на позиції правого захисника? Він може там грати та допомагати нам при стандартних положеннях. Вони усі якісні, досвідчені гравці.

Спортінг – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЛЧ – змінилась роль Зінченка

Зінченко також відновився після травми у матчі з Норвічем. Він добре себе проявив, і у мене були сумніви, але я вирішив саме так", – цитує Гвардіолу журналіст Джо Брей на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, ПСЖ приймає Сіті у Парижі в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Зіна залишився на лаві запасних.

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