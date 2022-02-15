"У мене були сумніви", – Гвардіола пояснив, чому Зінченко не вийшов у старті на матч Ліги чемпіонів
22:39 - Читать на русском
Наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола мав дилему перед матчем ЛЧ проти ПСЖ.
Ріяд Марез 7’
Бернарду Сілва 17’
Філ Фоден 32’
Бернарду Сілва 44’
Рахім Стерлінг 58’
7’ Ріяд Марез
17’ Бернарду Сілва
32’ Філ Фоден
44’ Бернарду Сілва
58’ Рахім Стерлінг
"Стоунз на позиції правого захисника? Він може там грати та допомагати нам при стандартних положеннях. Вони усі якісні, досвідчені гравці.
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Зінченко також відновився після травми у матчі з Норвічем. Він добре себе проявив, і у мене були сумніви, але я вирішив саме так", – цитує Гвардіолу журналіст Джо Брей на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, ПСЖ приймає Сіті у Парижі в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Зіна залишився на лаві запасних.
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