Зинченко не попал в стартовый состав, несмотря на то, что на выходных довольно успешно сыграл против Норвича. Александр, также начинавший 2 предыдущих поединка ЛЧ с первой минуты, сегодня оказался в запасе. Где смотреть матч Спортинг – Ман Сити онлайн? Игру транслируют MEGOGO Футбол Первый и Volia TV. Ранее команды встречались лишь в Лиге Европы, обменявшись домашними победами. Тогда 10 лет назад дальше прошли лиссабонцы благодаря большему количеству забитых на выезде мячей. Нынешний матч, как и онлайн-трансляция Спортинг – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 22:00. Команда Гвардиолы уверенно возглавляет АПЛ, за последние 15 туров не обыграв только Саутгемптон (1:1). "Львы" же в португальском первенстве отпустили в 6-очковый отрыв Порту.

Спортинг – Манчестер Сити: анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Спортинг: Адан – Инасио, Коатес (к), Эсгаю – Порро, Палинья, Нуньес, Рейс – Сарабия, Паулиньо, Педру Гонсалвеш

Ман Сити: Эдерсон – Стоунз, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Фоден, Стерлинг