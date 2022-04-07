Противостояние Челси – Реал было центральным на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов 2021/22. На Стемфорд Бридж верх взяла испанская команда.

Еще до перерыва подопечные Карло Анчелотти получили комфортное преимущество. В середине первого тайма Карим Бензема оформил дубль. Сначала француз ударом головой открыл счет после паса Винисиуса, а через несколько минут тоже головой воплотил в гол навес Модрича.

Реал благодаря хет-трику Бензема уверенно победил Челси в первом четвертьфинале ЛЧ

В конце первого тайма Кай Хаверц опять же головой сократил отставание Челси, но после перерыва неутомимый Бензема оформил хет-трик. Карим воспользовался неудачной игрой Менди и Рюдигера, поразив пустые ворота из-за пределов штрафной. 1:3 – комфортная победа Реала и заявка на полуфинал.

Ответный матч в Мадриде состоится во вторник, 12 апреля.

Челси – Реал Мадрид – видео гола и обзор матча 06 04 2022