"Риск завершить сезон без трофеев? Сейчас нас это совсем не волнует. У нас еще есть все шансы в Лиге чемпионов. Даже после поражения от Лацио со счетом 0:1 все еще возможно.

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В ответном матче через три недели мы изменим ситуацию и выйдем в четвертьфинал ЛЧ. С нашими болельщиками за нашей спиной на забитой Альянц-Арене мы можем это сделать. Впереди еще 13 игр в Бундеслиге. Мы не сдадимся. Бавария всегда верит до последней минуты", – цитирует Хайнера Bayern&Germany.

Напомним, в чемпионате мюнхенцы позорно проиграли 0:3 Байеру и теперь отстают от Леверкузена на 5 очков. Вместо реабилитации подопечные Тухеля уступили еще и Лацио в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

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