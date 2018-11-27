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Тухель рассказал, что Неймар и Мбаппе готовы сыграть против Ливерпуля

20:31 18 Читати українською
Тухель рассказал, что Неймар и Мбаппе готовы сыграть против Ливерпуля
Мбаппе и Неймар / getty images

Главный тренер ПСЖ Тухель на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что Неймар и Мбаппе смогут принять участие в матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Оба форварда получили травмы во время выступлений за свои национальные команды, однако уже успели восстановиться и тренировались в общей группе парижан вчера и сегодня, сообщает Lequipe со ссылкой на слова Тухеля.

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К слову, матч 5-го тура Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится завтра, 28 ноября. После 4-х туров в активе ПСЖ 5 очков и третья позиция. Ливерпуль опережает парижан на один пункт и занимает второе место в квартете В.

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Лига чемпионов5 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
до матча
23
час
:
29
мин
Ливерпуль
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Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Неймар Неймар Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель Пари Сен-Жермен - Ливерпуль
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