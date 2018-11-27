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Неймар покинет ПСЖ за 200 млн евро, – СМИ

26 ноября 22:10 233 Читати українською
Неймар покинет ПСЖ за 200 млн евро, – СМИ
Неймар / Reuters

Французский Пари Сен-Жермен согласился продать бразильского форварда Неймара в летнее трансферное окно.

Парижане готовы отпустить 26-летнего нападающего, сообщает AS со ссылкой на телеканал Beteve.

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Неймар хочет вернуться в испанский чемпионат, где ранее выступал за Барселону, и сумел уговорить боссов ПСЖ отпустить его. Цена вопроса – 200 млн евро. Сейчас Нем, по информации издания, имеет 2 варианта продолжения карьеры в Ла Лиге – возвращение в Барсу или переход в мадридский Реал, где должен заменить Криштиану Роналду.

Накануне была информация, что Усман Дембеле может спровоцировать возвращение Неймара в Барселону. В сезоне 2018/19 бразильский форвард провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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