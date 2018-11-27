Тухель розповів, що Неймар і Мбаппе готові зіграти проти Ліверпуля

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель на передматчевій прес-конференції підтвердив, що Неймар та Мбаппе зможуть взяти участь у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Обидва форварди зазнали травм під час виступів за свої національні команди, однак вже встигли відновитись і тренувались у загальній групі парижан вчора та сьогодні, повідомляє Lequipe з посиланням на слова Тухеля.

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До слова, матч 5-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль відбудеться завтра, 28 листопада. Після 4-х турів в активі ПСЖ 5 очок і третя позиція. Ліверпуль випереджає парижан на один пункт та посідає другу сходинку в квартеті В.

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