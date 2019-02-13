Тухель подарил игрокам ПСЖ дополнительный выходной после победы над Манчестер Юнайтед в ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель решил отблагодарить своих подопечных за победу в плей-офф Лиги чемпионов.

Парижский клуб уверенно обыграл Манчестер Юнайтед (2:0) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник ПСЖ Томас Тухель остался доволен игрой своих подопечных и на радостях подарил им дополнительный выходной, сообщает L'Equipe.

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Таким образом, парижане будут отдыхать 13 и 14 февраля, а к тренировкам приступят уже в пятницу.

Следующий свой поединок действующий чемпион Франции проведет в рамках Лиги 1 против Сент-Этьена 17 февраля, начало в 22:00.

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