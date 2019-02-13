Тухель подарував гравцям ПСЖ додатковий вихідний після перемоги над Манчестер Юнайтед в ЛЧ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель вирішив віддячити своїм підопічним за перемогу в плей-офф Ліги чемпіонів.

Паризький клуб впевнено обіграв Манчестер Юнайтед (2:0) в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наставник ПСЖ Томас Тухель залишився задоволеним грою свої підопічних та на радощах подарував їм додатковий вихідний, повідомляє L’Equipe.

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Таким чином, парижани відпочиватимуть 13 і 14 лютого, а до тренувань приступлять вже у п'ятницю.

Наступний свій поєдинок чинний чемпіон Франції проведе в рамках Ліги 1 проти Сент-Етьєна 17 лютого, початок о 22:00.

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