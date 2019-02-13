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Тухель отметил роль Ди Марии в победе над Манчестер Юнайтед

08:22 129 Читати українською
Тухель отметил роль Ди Марии в победе над Манчестер Юнайтед
Томас Тухель / фото из соцсетей

Главный тренер ПСЖ Тухель поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед.

"Я думаю, что мы провели очень хороший матч. Мы были максимально сосредоточенными, сохраняли баланс, действовали осторожно и агрессивно с одной стороны, но спокойно – с другой.

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Благодаря нашей структуре игры мы все больше и больше контролировали ход матча. Мы допустили несколько потерь в первом тайме, но после перерыва действовали гораздо лучше. Мы заслужили победу, но это лишь перерыв в 180-минутной игре.

Я рад, что Ди Мария действовал уверенно во втором тайме, так как до перерыва он сделал много простых потерь. В эпизоде ​​со вторым голом он выполнил просто идеальный пас на Мбаппе", – цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

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Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария
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