Тухель отметил роль Ди Марии в победе над Манчестер Юнайтед

Главный тренер ПСЖ Тухель поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед.

"Я думаю, что мы провели очень хороший матч. Мы были максимально сосредоточенными, сохраняли баланс, действовали осторожно и агрессивно с одной стороны, но спокойно – с другой.

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Благодаря нашей структуре игры мы все больше и больше контролировали ход матча. Мы допустили несколько потерь в первом тайме, но после перерыва действовали гораздо лучше. Мы заслужили победу, но это лишь перерыв в 180-минутной игре.

Я рад, что Ди Мария действовал уверенно во втором тайме, так как до перерыва он сделал много простых потерь. В эпизоде ​​со вторым голом он выполнил просто идеальный пас на Мбаппе", – цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

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