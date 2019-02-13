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Тухель відзначив роль Ді Марії в перемозі над Манчестер Юнайтед

08:22 385 Читать на русском
Тухель відзначив роль Ді Марії в перемозі над Манчестер Юнайтед
Томас Тухель / фото із соцмереж

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився враженнями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

"Я думаю, що ми провели дуже хороший матч. Ми були максимально зосередженими, зберігали баланс, діяли обережно і агресивно з одного боку, але розслаблено – з іншого.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Завдяки нашій структурі гри ми все більше і більше контролювали перебіг матчу. Ми припустилися кількох втрат в першому таймі, але після перерви діяли набагато краще. Ми заслужили перемогу, але це лише перерва в 180-хвилинній грі.

Я радий, що Ді Марія діяв впевнено в другому таймі, тому що до перерви він зробив багато простих втрат. В епізоді з другим голом він виконав просто ідеальний пас на Мбаппе", – цитує Тухеля прес-служба УЄФА.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Манчестер Юнайтед - ПСЖ Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія
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