Тухель відзначив роль Ді Марії в перемозі над Манчестер Юнайтед

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився враженнями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

"Я думаю, що ми провели дуже хороший матч. Ми були максимально зосередженими, зберігали баланс, діяли обережно і агресивно з одного боку, але розслаблено – з іншого.

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Завдяки нашій структурі гри ми все більше і більше контролювали перебіг матчу. Ми припустилися кількох втрат в першому таймі, але після перерви діяли набагато краще. Ми заслужили перемогу, але це лише перерва в 180-хвилинній грі.

Я радий, що Ді Марія діяв впевнено в другому таймі, тому що до перерви він зробив багато простих втрат. В епізоді з другим голом він виконав просто ідеальний пас на Мбаппе", – цитує Тухеля прес-служба УЄФА.

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