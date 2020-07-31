Тухель оценил тяжесть травмы Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов против команды Малиновского

"Возвращение Мбаппе? Я все еще верю в чудо, но это будет очень и очень сложно. Каждый день важен, поэтому нужно продолжать верить", – цитирует Тухеля Sports.es.

Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустит матч плей-офф Лиги чемпионов

Напомним, Килиан травмировался в финале Кубка Франции против Сент-Этьена (1:0), врачи диагностировали у француза растяжение связок голеностопного сустава.

Напомним, в рамках 1/4 финала ЛЧ парижане встретятся с Аталантой Руслана Малиновского. Встреча запланирована на 12 августа.

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