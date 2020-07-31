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Тухель оценил тяжесть травмы Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов против команды Малиновского

13:04 - Читати українською
Тухель оценил тяжесть травмы Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов против команды Малиновского
Томас Тухель и Килиан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель понимает серьезность потери Килиана Мбаппе перед возобновлением Лиги чемпионов.

 

"Возвращение Мбаппе? Я все еще верю в чудо, но это будет очень и очень сложно. Каждый день важен, поэтому нужно продолжать верить", – цитирует Тухеля Sports.es.

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Напомним, Килиан травмировался в финале Кубка Франции против Сент-Этьена (1:0), врачи диагностировали у француза растяжение связок голеностопного сустава.

Напомним, в рамках 1/4 финала ЛЧ парижане встретятся с Аталантой Руслана Малиновского. Встреча запланирована на 12 августа.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Килиан Килиан Мбаппе Томас Томас Тухель Аталанта - ПСЖ
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