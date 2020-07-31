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Тухель оцінив важкість травми Мбаппе перед матчем Ліги чемпіонів проти команди Маліновського

13:04 - Читать на русском
Тухель оцінив важкість травми Мбаппе перед матчем Ліги чемпіонів проти команди Маліновського
Томас Тухель та Кіліан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель розуміє серйозність втрати Кіліана Мбаппе перед відновленням Ліги чемпіонів.

 

"Повернення Мбаппе? Я все ще вірю в диво, але це буде дуже і дуже складно. Кожен день важливий, тому потрібно продовжувати вірити", – цитує Тухеля Sports.es.

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Нагадаємо, Кіліан травмувався у фіналі Кубка Франції проти Сент-Етьєна (1:0), лікарі діагностували у француза розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба.

Нагадаємо, в рамках 1/4 фіналу ЛЧ парижани зустрінуться з Аталантою Руслана Маліновського. Зустріч запланована на 12 серпня.

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ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Кіліан Кіліан Мбаппе Томас Томас Тухель Аталанта - ПСЖ
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