Тухель оцінив важкість травми Мбаппе перед матчем Ліги чемпіонів проти команди Маліновського

"Повернення Мбаппе? Я все ще вірю в диво, але це буде дуже і дуже складно. Кожен день важливий, тому потрібно продовжувати вірити", – цитує Тухеля Sports.es.

Аталанта – ПСЖ: Мбаппе пропустить матч плей-офф Ліги чемпіонів

Нагадаємо, Кіліан травмувався у фіналі Кубка Франції проти Сент-Етьєна (1:0), лікарі діагностували у француза розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба.

Нагадаємо, в рамках 1/4 фіналу ЛЧ парижани зустрінуться з Аталантою Руслана Маліновського. Зустріч запланована на 12 серпня.

"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті