Пять футболистов ПСЖ не сыграют в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с РБ Лейпциг.

Тренерский штаб Томаса Тухеля не сможет рассчитывать на помощь Клиана Мбаппе, Неймара, Мауро Икарди, Марко Верратти и Юлиана Дракслер, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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Сообщается, что у Мбаппе мышечный дискомфорт в правом подколенного сухожилии, поэтому он не полетел в Германию. Его диагноз будет пересмотрен в течение 48 часов.

Неймар продолжает восстановление после травмы мышц, бразилец вернется на поле после перерыва на матчи сборных. В это же время к команде должны присоединиться Верратти, Дракслер и Икарди.

Напомним, что матч РБ Лейпциг – ПСЖ состоится в среду, 4 ноября. Стартовый свисток на Ред Булл Арене прозвучит в 22:00. После двух туров в активе команд по 3 очка, а в пассиве – по поражению от Манчестер Юнайтед, который и возглавляет группу.

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