Тухель назвал самую сильную сторону Манчестер Юнайтед – она нетипична для топ-команд
Главный тренер Баварии Томас Тухель поделился ожиданиями от матча своей команды с Манчестер Юнайтед в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Недавние результаты Манчестер Юнайтед не раскрывают полную картину. Они великолепно играют на контратаках с Бруну Фернандешем, Маркусом Рашфордом, а теперь еще и с Расмусом Хёйлундом впереди. Нам нельзя отключаться, МЮ всегда опасен. У их игроков много индивидуальных качеств.
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Лига чемпионов – один из самых сложных турниров, в которых можно принять участие, но и самый лучший. Он особенный. Мне очень нравится регулярно в нем участвовать.
Завтра турнир для нас начнется с важной игры. Наша группа будет сложной на протяжении всей этой стадии, поэтому мы должны оставаться полностью сосредоточенными до конца. Мы хотим приложить все усилия в каждом соревновании, чтобы оставаться в них всех как можно дольше. У нас есть много вариантов на скамейке запасных, и это то, что нам нужно.
Мусиала готов выйти в стартовом составе и провести на поле 60-75 минут, но я еще не решил, стоит ли его выпускать на поле с первых минут. Также он может сыграть вместе с Томасом Мюллером", – цитирует Тухеля официальный Твиттер Баварии.
Матч Бавария – Манчестер Юнайтед состоится в среду, 20 сентября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.
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