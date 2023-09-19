Главный тренер Баварии Томас Тухель будет наблюдать за выступлением своих подопечных против Манчестер Юнайтед с трибун.

Мюнхенцам придется обходиться без своего наставника в первом матче Лиги чемпионов 2023/24. Томас Тухель не сможет управлять Баварией со скамейки запасных.

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Немецкий специалист получил красную карточку в матче прошлого сезона с Манчестер Сити. Дисквалификация составляет одну игру, а, следовательно, он пропустит встречу против Манчестер Юнайтед, сообщает Bild,.

Напомним, что Бавария сыграет дома против английского клуба в первом туре Лиги чемпионов. Встреча запланирована на 20 сентября, начало в 22:00 по киевскому времени.

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