"Нещодавні результати Манчестер Юнайтед не розкривають повної картини. Вони чудово грають на контратаках із Бруну Фернандешем, Маркусом Рашфордом, а тепер ще й із Расмусом Хьойлундом попереду. Нам не можна відключатися, МЮ завжди небезпечний. У їхніх гравців багато індивідуальних якостей.

Баварія залишилась без тренера на матч Ліги чемпіонів – Тухель розплачується за старі гріхи

Ліга чемпіонів – один із найскладніших турнірів, у яких можна взяти участь, але й найкращий. Він особливий. Мені дуже подобається регулярно в ньому брати участь.

Завтра турнір для нас розпочнеться з важливої гри. Наша група буде складною протягом усієї цієї стадії, тому ми повинні залишатися повністю зосередженими до кінця. Ми хочемо докласти всіх зусиль у кожному змаганні, щоб залишатися в них усіх якомога довше. У нас є багато варіантів на лавці запасних, і це те, що нам потрібно.

Мусіала готовий вийти в стартовому складі і провести на полі 60-75 хвилин, але я ще не вирішив, чи варто його випускати на поле з перших хвилин. Також він може зіграти разом із Томасом Мюллєром", – цитує Тухеля офіційний Твіттер Баварії.

Матч Баварія – Манчестер Юнайтед відбудеться в середу, 20 вересня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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